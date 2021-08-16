Sağlık Bakanlığı’ndan 4. doz aşı kararı

Sağlık Bakanlığı'dan koronavirüs aşısında 4. doz kararı... Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için 4. doz aşı randevuları açıldı.

4. doz, 3. dozdan 21 gün sonrasına sağlık personeli ve 60 yaş üstüne tanımlandı. Öte yandan 15 yaş üstü herkese ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar da 4. doz yaptırabilecek.

PCR pozitifliği sonrası aşı uygulamasının 3 aydan 1 aya çekildiği de duyuruldu.