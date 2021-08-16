Bakan Koca'dan 4. doz açıklaması!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA: ÖZEL SEYAHAT İÇİN TALEP EDİLMESİ DIŞINDA EK BİR AŞI GEREKLİLİĞİ YOKTUR

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" dedi.