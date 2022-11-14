Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi.

73 ülkenin çekimser kaldığı oylamada, kabul kararı 14'e karşı 93 oyla geldi.

Karar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 'yanlış eylemlerinden' kaynaklanan 'hasar, kayıp veya yaralanmanın tazmini için uluslararası bir mekanizma' oluşturma ihtiyacını kabul ediyor.

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