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İşte Putin'in konuşmasından öne çıkanlar;

Türk-Rus tarihinin en büyük ortak projelerinden birisi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ülkelerimiz arasındaki komşuluk ilişkilerine katkı sağlayacak.

Türkiye, artık dünyanın en düşük maliyetli kaynaklarından nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak.

Kritik önem taşıyan anlaşmalar sağlandı. En önemlisi ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerimizi geliştirmeye karar verdik. Ayrıca karşılıklı yatırımlarımızı artıracağız ve iki ülkenin pazarına da dahil olmaya teşvik edeceğiz. Özellikle doğalgaz konusunda teşviklerimizi esirgemeyeceğiz.

Gazımızın üçüncü ülkelere sevk edilmesine karar verdik. Türkiye'de de gaz merkezi kurulacak biliyorsunuz. Bu merkez üzerinden bu satış da kurulacak.

Uluslararası gıda güvenliği konusundaki koordinasyonumuzu artırmaya karar verdik.

Geçen sene Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde Rus vatandaşı geldi. Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık

Bununla beraber tabii ki ülkenizde büyük bir deprem de yaşandı. Türkiye hükümetinin ne denli zor görevlerin düştüğünü de gördük. Burada Türk partnerimize gerekli desteği sağlamaya hazırız. Rus altyapı sektöründen gerekli desteği sağlamaya hazırız. Rusya depremde destek gönderen ve sahra hastanesi gönderen ilk ülkelerden biri oldu. Sahra hastanesinde 13 binden fazla Türk vatandaşı tedavi gördü. Bunları gönülden yapıyoruz.

Burada asıl bulunma sebebimiz tabii ki Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer yakıtı getirmek. Biraz sonra Akkuyu'da sertifikanın da verilmesi ile Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak.

Ticaret Türkiye'de kuracağımız gaz merkezi ile artacak.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel çabaları olmadan bu başarı mümkün olmazdı. Sayın Erdoğan şahsen ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını bizlere gösteriyor.

Şunu kaydetmek isterim ki Rus mühendisler de büyük bir azimle çalışıyorlar. En büyük nükleer santrallerden birini kurmaktayız. Çalışan personellerin sayısı 20 bini aşıyor ve bunun 3'te 2'sinin Türk vatandaşı olduğunu da vurgulamak isterim. Türk mühendisler de bu işte ciddi katkı sağlıyorlar.

Rosatom bu santrali kurarken son teknolojileri kullanıyor. Santralimizi kurarken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kurallarına da bağlı olmaya devam ediyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki sistem, dünyanın en modern ve güvenilir güvenlik sistemlerinden bir tanesidir. Türkiye'deki enerji ihityacının yüzde 10'unu karşılayacaktır.

Ayrıca üniversilerimizde yaklaşık 300 Türk öğrenci eğitim gördü sanayi ve bilim alanında. Bu bize santrali sadece kurmadığımıız, Türkiye'de yeni yüksek teknolojilerle donatılmış yeni bir sektör ve yeni bir ekonomi alanının ortaya çıktığını da gösteriyor.

Açıkça şunu söyleyebilirim, büyük hedefler kurmayı ve bu hedeflere doğru emin adımlarla yürümesini biliyorsunuz. Biz de bu yaklaşımınızı destekliyoruz. İlginize teşekkür ediyorum.

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