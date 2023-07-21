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        Haberler Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması

        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması

        Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Karadeniz'deki tahıl koridoru Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı için kullanıldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca "Rusya yeni bir tahıl ihracat rotası üzerinde çalışıyor" denildi.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 15:55
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        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
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        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin Cuma günü Moskova'nın Karadeniz'deki tahıl anlaşmasından çekilmesine yönelik yaptığı açıklamada, Rusya'nın yeni tahıl ihracat yolları üzerinde çalıştığını söyledi.

        Vershinin açıklamasında "Karadeniz'deki tahıl koridoru Ukrayna tarafından terör saldırıları için kullanıldı" diye ekledi.

        TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz’da Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "İNİSİYATİF ALMAKTAN GERİ DURMAYIZ" DEMİŞTİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunda konuya ilişkin "Görüşmelerle birlikte çok yakın bir zamanda Sayın Putin ile ama telefon diplomasisi ama aramızda daha önce konuştuğumuz Türkiye ziyaretiyle inşallah bu işi belli bir yere bağlayacağız. Rusya'nın da bazı beklentileri var. Bunların aşılması halinde Rusya bu tahıl koridorunun aktif çalışmasından yana. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisi olacaktır. Bunun önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Batılı ülkelerin harekete geçmesi gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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