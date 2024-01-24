Rusya'da Ukraynalı esirlerin bulunduğu uçak düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirdi.
Giriş: 24.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:27
Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirdi.
Rusya'da düşen İl-76 uçağında, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi.
* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.