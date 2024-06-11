Son dakika haberi Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumuna katılmak üzere Rusya'da bulunan Dışişleri Bakan Hakan Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in bugün Bakan Fidan'ı kabul edeceğini açıkladı
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenecek BRICS+ oturumuna katılmak üzere Rusya'da temaslarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomatik temasları kapsamında Rus lider Putin ile de bir araya geleceği belirtildi.
Putin'in Bakan Fidan ile bir araya geleceği bilgisini Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler, Gazze'deki son durum değerlendirildi.