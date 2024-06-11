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        Haberler Dünya Son dakika haberi Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek | Dış Haberler

        Son dakika haberi Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek

        BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumuna katılmak üzere Rusya'da bulunan Dışişleri Bakan Hakan Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in bugün Bakan Fidan'ı kabul edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:34
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        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini bildirdi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenecek BRICS+ oturumuna katılmak üzere Rusya'da temaslarını sürdürüyor.

        Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomatik temasları kapsamında Rus lider Putin ile de bir araya geleceği belirtildi.

        Putin'in Bakan Fidan ile bir araya geleceği bilgisini Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu.

        BAKAN FİDAN LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler, Gazze'deki son durum değerlendirildi.

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