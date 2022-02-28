Rus haber ajansı TASS'a siber saldırı

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Rusya'nın haber ajansı TASS'ın siber saldırıya uğradığı açıklandı. Siteye girenler hata ile karşılaştı.

Siteye girenler 'Putin'in işgalini durdurmak için' paylaşılan mesaj ile karşılaştı. Sitenin ana sayfasında Rusça "Sizden bu çılgınlığa bir son vermenizi, oğullarınızı ve kocalarınızı savaşa gönderip ölüme mahkum etmemenizi istiyoruz. Putin zorluyor, yalan söylüyor ve bizi tehlikeye atıyor. Bu bizim savaşımız değil, hadi durdur onu" mesajı yer aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek, Rusya'ya siber saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.

TASS; Reuters, Associated Press (AP) ve Agence France-Presse (AFP) ile birlikte, en büyük dört haber ajansından birisi olarak kabul ediliyor.