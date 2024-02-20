Ruhsatsız silah operasyonunda bin 131 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-12' Operasyonları'nda 710 ruhsatsız tabanca, 60 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 23 uzun namlulu tüfek, 181 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 974 silah ele geçirildi. 1131 şüpheli gözaltına alındı. Adalete teslim edildi."

Bakan Yerlikaya paylaşımına şöyle devam etti: "Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4️ günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Samsun, Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Malatya, Sakarya, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Denizli, Çorum, Muğla, Ordu, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Batman, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak, Amasya, Düzce, Karaman, Trabzon, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Kahramanmaraş, Karabük, Muş, Kars, Yalova, Adıyaman, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Van, Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Bitlis, Burdur, Isparta, Siirt ve Zonguldak olmak üzere 7️3 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-12 Operasyonlarında' 7️10 ruhsatsız tabanca ve 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 7️70 tabanca yakalandı."