Beşiktaş, Faslı futbolcu Romain Saiss'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüp ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Faslı oyuncu, kulübün medya ekibine açıklamalarda bulundu.
"Hayatımın yeni bir dönemine başlıyorum"
Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisini duyduğunda heyecanlandığını dile getiren Romain Saiss, “Gerçekten çok mutluyum, çünkü Beşiktaş yıllardan beri bildiğim bir takım. Avrupa’da, Türkiye’de her zaman üst sıralara oynayan çok başarılı bir takım Beşiktaş. Transfer teklifini, Beşiktaş’ın bana olan ilgisini ilk duyduğum zaman ciddi anlamda heyecanlandım, mutlu oldum. Bu heyecanım burada sonlandı. Beşiktaş’ın futbolcusu oldum artık. Hayatımın yeni bir dönemine başlıyorum ve burada çok başarılı olacağıma ve herkese en iyisini göstereceğime inanıyorum. İstanbul’a önceden bir kez gelmiştim. Wolverhampton’da oynarken Avrupa Ligi maçı için geldiğimde stadı görmüştüm, ancak yeterli değil. İstanbul ile ilgili çok iyi düşüncelere sahibim. Türkiye’de İstanbul’da oynamış birçok arkadaşım var. Onlardan sürekli pozitif şeyler duydum İstanbul’la ilgili. Onlardan en önemlisi Rachid Ghezzal. Kendisi bana İstanbul’la ilgili çok olumlu şeyler söyledi. Buraya geleli daha birkaç gün oldu şehri tam göremedim. Ancak önümde uzun yıllar var ve İstanbul’un keyfini çıkaracağım" ifadelerini kullandı.
"Kendisi ile çok iyi bir iletişimimiz var"
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in oyun anlayışını bildiğini de söyleyen Saiss, "Hocamızın futbol kariyeri çok büyük. Çok iyi bir oyuncuydu kendisi. Onun gibi tecrübeli bir hocayla çalışmak benim için çok değerli. İngiltere’deki hocalık kariyerinde de çok başarılı oldu. Çok büyük beklentiye sahip olmayan takımlarda iyi işler çıkardı. Takımını her zaman geliştiren bir yapıya sahip bir hoca. Bu anlamda onun hocalık başarısını beğeniyorum. Kendisi ile çok iyi bir iletişimimiz var. Benden beklentilerini biliyorum. Çok çalışmamı isteyen bir hoca. Oyun anlayışını biliyorum. Onunla çalışacak olmaktan dolayı da çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.
"Taraftarlarla çok iyi bir ikili olacağız"
Transferinin gerçekleşmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesinin de siyah-beyazlı taraftarlar olduğunu dile getiren Romain Saiss, "Beşiktaş’a gelmemde en büyük etkenlerden biri de çok büyük taraftara sahip olması. Beşiktaş’ın coşkulu, tutkuyla takımını destekleyen ve savaşan bir takım isteyen taraftara sahip olması benim buraya gelmemdeki en büyük sebeplerden biri. Biliyordum böyle bir taraftara sahip olduğunu, çok özel bir taraftar. Benim oyun anlayışımda maç kaybedilebilir, kötü oynanabilir ancak kötü savaşılamaz. Savaşmadan maç kaybedilmez. Ben son düdüğe kadar savaşan, çarpışan bir oyuncuyumdur. Beşiktaş taraftarı da bunu sahada görecektir merak etmesinler. Ben de böyle bir taraftara sahip olduğum için çok mutluyum. Ben de takımını doksan dakika destekleyen savaşmasını isteyen taraftarın önünde gerçekten daha motive oynuyorum. O yüzden taraftarlarla çok iyi bir ikili olacağız" dedi.
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