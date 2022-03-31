Putin'den kritik Ruble ile ödeme açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Putin Ruble ile ödemelere ilişkin açıklamasında Gazprombank'ta gaz ödemelerine özel hesap açılması gerektiğini söyledi.

Putin "Gaz tedarikleri için ödemeler 1 Nisan'da başlayacak. Eğer hesap açılmaz ve Ruble ile ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak" dedi.

Euro ve dolar cinsinden işlemlerin bloke edileceğini ifade eden Putin "Ruble ile ödeme, egemenliğimizi güçlendirmek anlamına geliyor. Bu sayede ticarette ulusal paramızın payını artıracağız" diye ekledi.

Rusya'ya karşı ekonomik savaşın yıllar öncesinden başladığını belirten Putin "ABD, küresel istikrarsızlıktan kar elde edecek" dedi.