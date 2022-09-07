Putin'den Batı'ya tepki: Tüm dünya için tehlikeli

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Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın yaptırımları ve Avrupa'da beklenen krize yönelik açıklamalarda bulundu.

Putin "Batı, güvenlik politikası ve ekonomi konusunda kısa vadeli kararlar alıyor, sorunlar daha da büyüyor" dedi.

Rus lider aynı zamanda yaptırımların sadece kendileri değil tüm dünyayı da etkilediğini belirterek "Yaptırımlar tüm dünya için tehlike oluşturuyor, Avrupa ürün sıkıntısı çekiyor, yoksul ülkeler gıdaya ulaşamıyor" açıklamasında bulundu.

"ASKERİ OPERASYON BAŞLATMADIK"

Ukrayna'ya yönelik açıklamalarda da bulunan Putin "Biz askeri operasyon başlatmadık. Biz, 2014'te başlatılanı sona erdirmeye çalışıyoruz" dedi.

Putin hedeflerinin Donbas'taki insanlara yardım etmek olduğunu söylerken, bu adımın ülkelerini daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Putin Rusya'yı yaptırımlarla tecrit etmeye yönelik Batı'nın girişimlerinin başarısız olduğunu söylerken, kendilerinin ve fakir ülkelerin Ukrayna tarafından kandırıldığını ifade etti.

"BATI DÜNYA EKONOMİN SİSTEMİNİN TEMEL DİREKLERİNİ BALTALADI"

Batılı ülkelerdeki ekonomik karmaşaya da değinen Putin, "İlkbaharda, birçok yabancı şirket, bundan en çok bizim ülkemizin zarar göreceğini düşünerek Rusya'dan çekildiğini duyurmak için yarıştı. Ama şimdi Avrupa'da üretimin ve istihdamın birbiri ardına nasıl kapatıldığını görüyoruz. Sonuç olarak Rusya ile ekonomik bağların kesilmesi amaçlandı. Avrupa işletmelerinin rekabet gücü düşüyor, çünkü AB yetkilileri aslında onları uygun fiyatlı hammaddelerden, enerji kaynaklarından ve satış pazarlarından mahrum bırakıyor. Sonuç olarak, hem kıtada hem de küresel pazarda bir bütün olarak Avrupa ticaretinin ABD'li patronları tarafından işgal edilmesi şaşırtıcı değildir. Dolar, euro ve sterline olan güven azaldı. Riskli para birimlerinin kullanımından uzaklaşılıyor. Bu arada, ABD'nin müttefikleri bile dolar varlıklarını yavaş yavaş azaltıyor. Bu raporlarda görülebilir. Burada belirtmek isterim ki Gazprom ve Çinli ortakları dün gaz tedariki için ödeme yaparken yarı yarıya Ruble ve Yuan para birimlerine geçme kararı aldı" dedi.

"UKRAYNA TAHILI AB ÜLKELERİNE GİDİYOR"

Dünya genelindeki yüksek enflasyon, üretim sorunu ve gıda krizine de değinen Putin, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması doğrultusunda Ukrayna limanlarından çıkan tahılın yoksul ülkelere değil AB üyesi ülkelere ulaştırıldığını savunarak, "Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık ve elbette bundan yola çıktık. Afrika devletlerinin liderleriyle görüştüm ve onlara çıkarlarını sağlamak amacıyla Ukrayna tahıl ihracatını kolaylaştırmak için her şeyi yapacağımıza söz verdim. Bunu Türkiye ile gerçekleştirdik. Türkiye ara ülke statüsünden çıkarsa, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecek. En çok ihtiyaç duyan ülkelere yardım etmek anlamına gelen BM Dünya Gıda Programı kapsamında, 87 gemiden sadece iki tanesine yükleme yapıldı. 2 milyon tondan sadece 60 bin ton bu 2 gemiyle taşındı. Bu, gelişmekte olan ülkelere gönderilenlerin sadece yüzde üçü" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.