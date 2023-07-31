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        Haberler İş-Yaşam Son dakika haberi Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı

        SGK'dan yapılan açıklama göre; prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos saat 23:59'a kadar uzatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 17:15
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        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
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        Prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos saat 23:59'a kadar uzatıldı.

        SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

        "Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiştir.

        Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100’üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

        Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir.

        Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

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