Kargo gemisi arızalandı, Boğaz trafiği askıya alındı

AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli'den Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Bir saat sonra yapılan açıklamada makina arızası yapan kargo gemisinin, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldığı belirtildi. Gemi, Büyükdere'de güvenli bir şekilde demirletildi.

ANNAMARIA D isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, Kurtarma-8, Kurtarma-10 römorkörleri ve KEGM-6 botunun refakatinde kurtarıldığı bildirildi. Gemi, Büyükdere´ye emniyetle demirletildi.