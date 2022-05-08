Potada çeyrek final programı

Eşleşmelerde iki galibiyete ulaşacak takımların yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:

11 Mayıs Çarşamba:

19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

13 Mayıs Cuma:

19.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

14 Mayıs Cumartesi:

18.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Karataş Şahinbey)

20.30 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

15 Mayıs Pazar:

18.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

16 Mayıs Pazartesi:

18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Mayıs Salı:

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)