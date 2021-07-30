Polatlı'da yangın çıkaran şüpheli tutuklandı!

Ankara Polatlı'da 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak yangın çıkaran Kemal Ünal Yıldırım'ın, konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına Polatlı Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti.

DHA'nın haberine göre, itirazı değerlendiren Polatlı Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin 'kamu malına zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.