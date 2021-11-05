Pfizer duyurdu! Korona hapı ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor

Pfizer'den yapılan açıklamada, Covid-19'a karşı geliştirilen koronavirüs hapının Faz 2 ve Faz 3 denemelerinde hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürdüğü belirtildi.

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