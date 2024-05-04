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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA ŞEHİT HABERİ: P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen şehit oldu

        Son dakika haberi 'Pençe Kilit'te bir asker şehit!

        MSB: Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Asb. Kd. Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 07:18 Güncelleme: 04.05.2024 - 07:38
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        'Pençe Kilit'te bir asker şehit!
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        MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Asb. Kd. Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

        BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

        DHA'da yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Ata Göçmen için taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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