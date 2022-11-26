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Son dakika haberi Pençe Kilit Harekatı'ndan acı haber: 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu iki askerin şehit olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit haberinin ardından Konya'dan Ankara'ya döndü. Bakan Akar Harekat Merkezi'ne gitti. Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı yapıyor...

Giriş: 26.11.2022 - 20:21 | Güncelleme: ABONE OL
Pençe Kilit Harekatı'ndan acı haber: 2 şehit - Son dakika haberleri

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" dendi.

Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR ANKARA'YA DÖNDÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit haberinin ardından Konya'dan Ankara'ya döndü. Bakan Akar Harekat Merkezi'ne gitti.

Ayrıntılar geliyor...

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