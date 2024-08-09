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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 12 terörist etkisiz!

        Son dakika haberi Pençe-Kilit bölgesinde 12 terörist etkisiz!

        Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:06 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:23
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        Pençe-Kilit bölgesinde 12 terörist etkisiz!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

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