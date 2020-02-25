İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait uçağın kalkış sırasında motoruna kuş girdiği öğrenildi.

PC2192 kuyruk numaralı uçağın havalimanına geri döndüğü kaydedildi. Yolcuların ise 16.30'da kontrollerin ardından aynı uçakla İzmir'e gönderileceği belirtildi.