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        Haberler Gündem Güncel Sosyal medyadaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma

        Sosyal medyadaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:43 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:43
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        Para sayma görüntülerine soruşturma
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı.

        CHP'den 'para sayma' iddiasına yanıt
        CHP'den 'para sayma' iddiasına yanıt

        Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı.

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