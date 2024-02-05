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İstanbul Beyoğlu Talimhane’de, 2 Şubat günü aracıyla ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durdurulmuş Çelebi ile kendisini durduran Çetin G. arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTMUŞ İHA'da yer alan habere göre o esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi’ye yumruk atmış kavganın büyümesinin ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine gelmişti. Çetin G., belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi’ye 9 el ateş ederek ağır yaralamış Çelebi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. REKLAM

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatmış; 7 ilçe ve 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Operasyonda olayı gerçekleştirdiği belirlenen Çetin G.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti.

"TİCARETİ HUSUMET" İDDİASI Taraflar arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edildi. Öte yandan, Sabri Çelebi ve Çetin G.’nin arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edilirken, gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. ‘Palalı Sabri’ cinayetinin detayları ortaya çıktı Haberi Görüntüle