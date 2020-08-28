İstanbul Sultangazi'de, bir hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı şikâyetleri üzerine işten ayrılıp evde dinlenen Pakistan uyruklu 18 yaşındaki Karim Khan, arkadaşlarının gözü önünde hayatını kaybetti.
Olay, 50'inci Yıl Mahallesi 2074 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanı bodrum katında meydana geldi. Yaklaşık 5 ay önce İran üzerinden kaçak yollardan ülkeye girdiği öğrenilen Pakistan uyruklu Karim Khan, Sultangazi'de yaşayan arkadaşlarının yanına yerleşti.
NEFES DARLIĞI VE YÜKSEK ATEŞ ŞİKÂYETİ
Bir tekstil atölyesinde çalışmaya başlayan Khan, bir hafta önce rahatsızlanarak işten ayrıldı. Nefes darlığı ve yüksek ateşten dolayı evde dinlenen Khan, dün gece fenalaşarak arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Khan, daha sonra taburcu edildi.
ARKADAŞLARININ YANINDA OTURDUĞU YERDE ÖLDÜ
Sabah saatlerinde Pakistan'da bulunan annesini görüntülü arayarak konuşan Khan'ın kısa bir süre sonra oturduğu yerde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları, paniğe kapılarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Khan'ın gece saatlerinde nefes darlığı ve yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye gittiği bilgisini alan ekipler, koronavirüs şüphesi nedeniyle özel korunaklı kıyafet giydi. Eve girerek inceleme yapan sağlık ekipleri, Khan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Karim Khan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
'SABAH HAYATINI KAYBETMİŞ'
Khan'ın bir arkadaşı, "Dün gece hastaneye gitmiş. Gece test yaptırmış. Sabah kalkmış annesiyle konuşmuş. Çay içmiş. 20 dakika sonra hayatını kaybetmiş" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!