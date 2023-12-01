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        Haberler Gündem Son dakika haberi Özgür Özel'den İYİ Parti açıklaması

        Son dakika haberi Özgür Özel'den İYİ Parti açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile yerel seçimlerde ittifak yapacaklar mı gündemine ilişkin "Sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum. Alabilecekleri her iki karara da son derece saygılıyız ama ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:21 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:31
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        Özgür Özel'den İYİ Parti açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Alabilecekleri her iki karara da son derece saygılıyız. Ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum." dedi. Manavgat ilçesinde yapacağı kamp için Antalyaya gelen Özel, havalimanında partililer tarafından karşılandı.

        Özel, burada yaptığı konuşmada, kentte il örgütü ve belediye başkanları tarafından karşılandığını belirterek, baba ocağı olarak nitelendirdiği partisinin il başkanlığını ziyaret edeceğini söyledi.

        "OLUMLU YÖNDE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

        Gazetecilerin, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine Özel, Akşener ile son derece sıcak ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Pazartesi günü İYİ Partinin Genel İdare Kurulunun konuyu değerlendirmesini ve alacakları kararı beklediklerini aktaran Özel, "Alabilecekleri her iki karara da son derece saygılıyız. Ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Özel, İYİ Partide bazı itirazların olduğunun hatırlatılması üzerine, "İYİ Partinin kendi örgütünün, teşkilatının değerlendirmesini benim yorumlamam siyasi nezaketime sığmaz, kendileri değerlendirecekler." ifadesini kullandı.

        Manavgattaki kampa değinen Özel, şunları kaydetti:

        "Üç gün boyunca ailelerimizle birlikte grubun birbiriyle kaynaşmasını sağlamak üzere bir araya geliyoruz ki bu gelenekseldir. Kongre gündeminden dolayı yapamamıştık. Önümüzdeki bütçe takvimini yasama faaliyetlerini hem de yaklaşmakta olan yerel seçimleri ve o konuya ilişkin milletvekillerimizin görüşlerini alacağız. Milletvekillerimize çeşitli sunumlar yapılacak, eğitimler olacak. Tüm kampların olduğu gibi bu kampın da grubumuza katkı sağlayacağına inanıyoruz."

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