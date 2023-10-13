Otomobille çarpışan otobüs devrildi! Can kayıpları var! Kaza anı kamerada!
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor
Şanlıurfa'da, sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde otomobille çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 ÖLÜ
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığı belirtti.
VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA
Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullanıldı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde aynı yönde seyreden otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından peşinden gelen yolcu otobüsüyle çarpışması ve otobüsün devrilerek istasyona girmesi yer aldı.