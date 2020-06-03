Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS açıklaması... Prof. Dr. Aygün, "YKS'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara yarın 09.00-23.59'da başvurularını tamamlama imkanı sağlandı" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."