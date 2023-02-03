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Son dakika haberi Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, depremde hasar gören yapı ve yaralanan olmadığını bildirdi

Giriş: 03.02.2023 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
DEPREM! Son dakika: Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde oluştu.

AFAD, Osmaniye'de meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada saat 14.05'te Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen depremin yerin 7 km derinliğinde oluştuğu bilgisi verildi.

Deprem Düziçi'nin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ve diğer ilçelerde de hissedildi.

HASAR VE YARALANMA YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düziçi ilçemizde meydana gelen depremle ilgili tarama ve takibimiz devam edilmektedir. Cenab-ı Allah bütün felaketlerden ülkemizi korusun" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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