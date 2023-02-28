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Haberler Gündem Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem mi oldu? - Son dakika deprem haberleri

Son dakika haberi Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Osmaniye'de merkez üssü Kadirli ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.1 olarak açıklandı. Deprem, 15.42'de meydana geldi.

Giriş: 28.02.2023 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem mi oldu? - Son dakika deprem haberleri
DHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluk olup olmadığınını tespiti için ekipler çalışma başlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın merkez üssünü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.42´de oldu. Yerin 12.93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler çalışma başlattı.

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