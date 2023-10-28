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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 43. Cadde'de yatak ve baza üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR AA ve İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.

POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI Takviye itfaiye araçlarının da istendiği olay yeri çevresinde polis ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.