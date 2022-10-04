Çalışma Bakanlığı'ndan Onur Şener'in katil zanlılarıyla ilgili açıklama

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Onur Şener'in katil zanlılarıyla ilgili açıklama yapıldı - Gündem Haberleri

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara'da meydana gelen müzisyen Onur Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün, 2012'de KPSS ile Bakanlığın yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atandıkları belirtildi.

"KAMU GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞLARDIR"

Açıklamada, "İş müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup, devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TUSAŞ: İŞTEN ÇIKARILDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da müzisyen Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimi geçen Soyalp, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından işten çıkarıldı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir