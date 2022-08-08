Önce mesaj sonra ölüm!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, önceki gün gece saatlerinde, Kirazlıkçay Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre komşuları, Kader Keskin'i evinin önündeki kaldırımda kanlar içerisinde buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Keskin'i hayatını kaybettiğini belirledi.

Keskin'in cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İnceleme başlatan polis ekipleri, Kader Keskin'in oturduğu binanın 4'üncü katındaki daireden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Keskin'in 3 gün önceki sosyal medya paylaşımı dikkati çekti. Keskin'in "Ölümün saati yok sen her gülüşümü veda say" mesajı yazdığı görüldü.