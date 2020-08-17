On Numara sonuçları açıklandı

Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Yapılan çekiliş sonucuna göre kazandıran numaralar 2 4 5 12 20 22 23 26 27 28 29 46 51 56 57 58 59 60 65 67 71 olarak belirlendi. Büyük ikramiyesi 773.787 TL olarak belirlendi.

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