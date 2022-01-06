NBA'e 11 maçla devam edildi. Ömer Faruk Yurtseven'in 32 dakika süre aldığı maçta rakibini altı sayı farkla yenen Miami Heat, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

14 sayı, 16 ribaunt, 4 asistle "double double" yapan milli basketbolcu galibiyette önemli rol oynarken, 25 sayı üreten Max Strus takımının en skorer oyuncusu oldu.

Ev sahibi ekipte Anfernee Simons'ın 28 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Norman Powell 26 sayıyla oynarken, Jusuf Nurkic 14 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

FURKAN'DAN 20 SAYI

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 40 dakika süre aldığı maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Orlando Magic'i 116-106 yendi.

Furkan Korkmaz'ın 20 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı sağladığı 76ers'ta, Joel Embiid 31, Tobias Harris 22, Seth Curry 20 sayıyla oynadı.

Magic'te ise Cole Anthony 26 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Muhammed Bamba 19, Terrence Ross 18 sayı kaydetti.