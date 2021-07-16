Gergerlioğlu yeniden milletvekili

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından, yeniden milletvekilliği vasfını kazandı.

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