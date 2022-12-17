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Ölü ve yaralılar var! Silahlı kavga!

Sakarya'da, bir eğlence mekanının önünde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Ahmet Toykar´ın cenazesinin bugün Geyve ilçesi Nuruosmaniye Mahallesi´nde toprağa verileceği öğrenildi

Giriş: 17.12.2022 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Ölü ve yaralılar var! Sakarya'da eğlence mekanında silahlı kavga!
Ölü ve yaralılar var! Silahlı kavga!
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DHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde olay, gece saatlerinde Adnan Menderes Caddesi´nde meydana geldi.

İKİ GRUBUN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGADA SİLAHLAR KULLANILDI

Silahların da kullanıldığı kavgada Ahmet Toykar, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Toykar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Olayda hayatını kaybeden Ahmet Toykar´ın cenazesinin bugün Geyve ilçesi Nuruosmaniye Mahallesi´nde toprağa verileceği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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