2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kaderi belli oluyor. Japon devlet televizyonu NHK'ya göre; Japonya Başbakanı Abe, IOC Başkanı Bach'tan 2020 Olimpiyatları'nın 1 yıl ertelenmesini talep etti. Koronavirüs salgının nedeniyle yaşanan bu gelişmenin ardından gözler IOC'ye çevrilirken oyunların 2021'e ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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