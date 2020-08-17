İHA

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen olayda bilinmeyen bir sebepten dolayı araç içerisinde bulunan 1 kişi, 4 kişi tarafından öldüresiye dayak yedi.

İHA'nın haberine göre, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde akşam saatlerinde bir otomobil park halinde beklediği esnada aracın yanına yaklaşan 4 kişi önce otomobilin camlarını kırdı. Bir süre otomobile zarar veren şahıslar ardından ise araç içerisinde bulunan kişiyi önce burada dövdü.

Otomobil sürücüsünü bir süre sonra araçtan indiren şahıslar, yerde tekmeleyerek sopalarla dövmeye devam ettiler. En sonunda öfkeli şahısların bıraktığı araç sürücüsü otomobiline binerek olay yerden uzaklaştı. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden şahıs kendisine dayak atan şahıslardan şikâyetçi olurken, Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.