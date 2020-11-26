Okul servisi ücretlerine düzenleme

Okul servislerine salgın tarifesi... İstanbul'da 2 gün için ücretin yüzde 60'ı tahsil edilecek. Aylığın 2 güne yüzde 60'ı, 3 güne yüzde 75'i, 4 güne yüzde 90'ı alınacak.

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