Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerGündemSon dakika haberi! O lüks restoran nasıl alındı? - Haberler

Boğaz'daki tartışılan lüks restoran nasıl alındı?

İstanbul Anadolu Hisarı'nda denize sıfır lüks restoran, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın ismiyle gündemde. Şarkıcının orayı nasıl aldığı tartışılıyor. Zira restorana dönüştürülen mekân, Kıyı Emniyeti'nin mülkü. Habertürk'ten Esra Boğazlayan dünden beri çok konuşulan restoranın nasıl alındığı sorusuna yanıt aradı... Öte yandan, Demet Akalın ve eski eşinden restoranla ilgili açıklama geldi. İşte Demet Akalın'ın olduğu iddia edilen o restoranın açılma süreci...

17.06.2020 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL
Demet Akalın restoran aldı iddiası
Esra Boğazlıyan

İstanbul Anadolu Hisarı'nda bulunan denize sıfır lüks restoranın ünlü şarkıcı Demet Akalın'a ait olduğu iddiası, özellikle sosyal medyada gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Şarkıcının orayı nasıl aldığı tartışmaları aldı başını gitti. Zira restorana dönüştürülen mekân, Kıyı Emniyeti'nin mülkü. Dünden beri çok konuşulan lüks restoranın nasıl alındığı sorusuna yanıt aradım ve buldum… İşte adım adım Boğaz'daki mekanın açılma süreci…

28. TURDA BELİRLENDİ

Boğaz'daki söz konusu mekan Telekom Lokaliyken Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Kıyı Emniyeti, mekanı kiraya vermek için 1 Nisan 2019 tarihinde kapalı zarf usulüyle ihale açtı.

İhalede yarışanlardan biri de Demet Akalın'ın eski eşinin ailesiydi. Açık artırmanın 3. turunda bir firma çekildi ve kalan 2 firma da 27 tur yarıştı. Demet Akalın'ın eski eşinin ailesi, 28. turda ihaleyi aylık 145 bin TL'ye aldı.

MEKÂNIN ŞU ANKİ KİRASI 163 BİN TL+KDV

Kıyı Emniyeti'ne bağlı mekânın bin 800 metrekarelik kısmını kiralamış oldu. 4 milyon liralık bakım-onarım taahhüdünde bulundu. Mekanın şu anki kirası 163 bin TL+KDV.

AKALIN: RESTORAN BENİM DEĞİL

Öte yandan Demet Akalın, önceki gün eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ailesi ile birlikte alışverişe çıkan Akalın'ın kendisi, eşi ve kızının maske kuralına uyması da dikkatlerden kaçmadı. Son dönemde hakkında çıkan boğazda restoran açtığı haberlerine de açıklık getiren Akalın, "O restoran benim değil arkadaşlar. Okan'ın ailesine ait" dedi. Okan Kurt ise, "Restoran bizim değil. Kız kardeşim açtı restoranı, orası Dilan Kurt'a ait" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İlginç anlar... Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağırdı!
İlginç anlar... Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağırdı!
Tuz Gölü’nde korkutan görüntü! Yüzlercesi böyle bulundu
Tuz Gölü’nde korkutan görüntü! Yüzlercesi böyle bulundu
Son dönemin en çok konuşulan ismi! Şevval'in leopar sevgisi...
Son dönemin en çok konuşulan ismi! Şevval'in leopar sevgisi...
Evlere, araçlara girip korku salıyorlar! Yılanların sayısı mı arttı?
Evlere, araçlara girip korku salıyorlar! Yılanların sayısı mı arttı?
BES yatırımcısı hedefi 12'den vurdu
BES yatırımcısı hedefi 12'den vurdu
O illerin koronavirüs yoğunluk haritası ilçe ilçe yayınlandı!
O illerin koronavirüs yoğunluk haritası ilçe ilçe yayınlandı!
Yargıda e-duruşma dönemi
Yargıda e-duruşma dönemi
Çin'de ikinci dalga mı? Alarm seviyesi yükseldi!
Çin'de ikinci dalga mı? Alarm seviyesi yükseldi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X