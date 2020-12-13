O bölgede sevindiren gelişme!

Son 90 yılın en kurak dönemi olan Edirne'de, gölet ve barajlarda doluluk oranı kritik noktalara düşerken, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan ve taşkınlarla yıllarca gündeme gelen Meriç ve Tunca nehirleri de dip seviyeyi gördü. Mevsim yağışlarını almayan kentte geçen hafta DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi, 2 metreküp/saniye kadar düşerken, adacıklar oluşan Meriç Nehri ise 60 metreküp/saniyeyi gördü. Kuruyan Meriç Nehri'nde oluşan adacıklarda kuşlar yeni yaşam alanı oluştururken, Tunca Nehri'nde ise düşük su seviyesi alg patlamasına (su yosunu) neden oldu.

MERİÇ VE TUNCA'NIN DEBİLERİ ARTTI

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü, son yaptığı ölçümlerde 2 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'ni 7 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Meriç Nehri´nin ise 60 metreküp/saniyeden 3 katı artarak, 160 metreküp/saniyeye ulaştığı açıklandı. Yetkililer, nehirdeki artışların Bulgaristan ve bölgenin yağış almasından kaynaklandığını açıkladı.

'İNŞALLAH DEVAM EDER'

Bölge halkı da nehirlerde debilerin artmasını sevinçle karşıladı. Edirne'de restoran işletmeciliği ve çiftçilikle uğraşan Osman Almadık, yaşanan kuraklıktan çok etkilendiklerini belirterek, "Nehir debilerindeki düşüş biz çiftçileri endişelendirdi. Ben hiç böyle bir kuraklık görmedim. Geçen günlerde kuşların adacıklar üzerinde yaşadığı nehir şimdi güzel akıyor. İnşallah suyun debisindeki artış devam eder" dedi.

SON 3 GÜNDE METREKAREYE 14 KİLO YAĞIŞ

Meteoroloji verilerine göre, Edirne'de son 3 günde metrekareye 14 kilo yağış düştü. Kentte yer yer artan yağmurun salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.

DSİ: TAŞKIN OLMAYACAK

Öte yandan DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Edirne'de etkili olan yağışın Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini yükselteceği ancak taşkın riski oluşturmayacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bulgaristan'da Meriç, Tunca ve Arda nehirleri havzalarında yapılan tahminlere göre yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği beklenmektedir. Yapılan modellemelere göre Tunca Nehri'nde su miktarının 40 metreküp/saniye, Meriç Nehri'nde ise 750 metreküp/saniye civarlarına kadar yükselebileceği ancak herhangi bir taşkın riski oluşturmayacağı beklenmektedir. Nehir güzergahları ve yakınlarında etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."