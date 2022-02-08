TFF Başkanı Nihat Özdemir, sponsorluk anlaşması imza töreninde yayın ihalesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Yayın hakları ihalesi için son teklifleri 14 Şubat'ta alacağız. 8 yayıncı ihale dosyası almış durumda. Şu anda yayın haklarına ilginin iyi bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. İyi bir yarışma olacak. Kazanan tarafla da önümüzdeki yıldan itibaren 3 ya da 5 yıllık bir anlaşma imzalayacağız." ifadelerini kullandı.