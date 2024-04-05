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ABD'nin New York ve New Jersey bölgesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin merkez üssünün New Jersey'e bağlı Whitehouse Station olduğunu duyurdu.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, ilk açıklamasında büyüklüğünün 5,5 olduğunu ve 10 km derinlikte olduğunu açıklamıştı.

Reuters haber ajansı depremin New York ve New Jersey'nin yanı sıra Pensilvanya'nın kuzeyinde ve Connecticut'ın batısında da hissedildiğini bildirdi. Sismik aktivitenin nadiren görüldüğü bölgede yaşayan kişilerin çok şaşırdığı vurgulandı

Charita Walcott adlı New Yorklu, Reuters'a depremin yaklaşık 30 saniye sürdüğünü söyledi. New York Valisi Kathy Hochul artçı şok ihtimaline karşı tetikte olduklarını söyledi. Beyaz Saray’la temas halinde bulunduklarını belirten Hochul, şimdiye kadar can kaybı olmadığını açıkladı. Ayrıntılar geliyor... *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.