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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada 'Famagusta' adlı dizinin Netflix Türkiye'de yayınlanmayacağını duyurdu.

Şahin; söz konusu yapımın, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna gireceğini ve Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacağını belirtti.

Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Famagusta” isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan “Kıbrıs Çıkarması” aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan “Kıbrıs Barış Harekâtı”, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada’ya huzur getirmiştir. Kahraman Türk askeri Kıbrıs’a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir. Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır. Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır. Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

REKLAM BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ Netflix'te yayınlacak olan 'Famagusta' adlı dizi duyurudan kısa süre sonra tepki toplamıştı. Famagusta'nın yönetmeni Andreas Georgiou'nun, dizinin 20 Eylül'de Netflix'te yayımlanacağı haberini 26 Ağustos'ta duyurmuş olması da ayrıca tepki toplamıştı. Sosyal medya kullanıcıları, Georgiou'nun bu tarihi, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Yunan ordusunun Ege Denizi'ne kadar kaçmasıyla son bulacak olan Büyük Taarruz'un başladığı güne denk gelmesi nedeniyle seçtiği yorumlarında bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı da, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulunmuştu. "Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, dizinin 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil ettiği belirtilmtişti.

Yapımı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına denk gelen ve Yunanistan'daki bir televizyon kanalında şu ana kadar 16 bölümü yayımlanan Famagusta, Türkiye tarafından adadaki Türklere yardım için gerçekleştirilen 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Gazi Mağusa kentinde yaşanan olayları, Rum tarafının gerçeklerle örtüşmeyen iddiaları üzerinden kurgulanan bir anlatımla ele alıyor.