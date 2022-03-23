NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den önemli açıklamalar

Stoltenberg yarınki zirve öncesinde "Her türlü tehdide karşı Ukrayna'ya destek vereceğiz. Başkan Putin'in Ukrayna işgali gaddarcadır. Zirvede yeni kararlar alacağız. Bizler elimizden geleni yapmak konusunda kararlıyız. Ancak bir amacımız daha var ki NATO ile Rusya arasında çatışma olmasın. Zira bu çok daha fazla kıyım ve ölüme neden olacaktır" dedi.
Stoltenberg ayrıca "Otoriter güçler git gide kendi isteklerini uygulamaktan çekinmemektedir. Pekin bağımsız devletler konsuunda Rusya'dan yana destek vermeye başlamıştır. Bu kapsamda ciddi anlamda dezonformasyon vermeye de başlamıştır. İttifak, Çin'in Rusya'ya teçhizat desteği verdiğinden de endişe etmektedir. Putin'in işgaline destek verilmemelidir" dedi.
Soru cevap kısmında "Estonya gibi ülkelere tehdit olursa NATO ne tepki verir?" sorusuna "NATO mevcudiyetini Estonya dahil olmak üzere Baltık bölgesinde ikiye katladık. Gerek sayısını gerek boyutlarını artırdık. 40 bin asker NATO komutasında bulunuyor. ABD'nin de buradaki mevcudiyeti artırıldı. Hazırız. Gerek olduğunda müttefiklerimizi herhangi bir saldırıya karşı korumaya hazırız. Bu kuvvetlendirmeler yapıldı yarın da bu kararlara yenilerini ekleyebileceğiz. Caydırma ve savunma planlarımızı yeniden şekillendirme zorunluluğumuz oluşmuştur. Kimyasal silah konusunda öncelikle buradaki çatışmanın içeriğini tamamen değiştirecektir. Uluslarası hukukun ihlali anlamına gelecek ve ciddi sonuçları olacaktır. Hiçbir şekilde kabul edilemez." yanıtnı verdi.
"Biden'ın kimyasal silah kullanımın tehdit olduğunu ifade etti. Putin'in diplomasiyi ciddiye aldığına dair emare yok. Bir yandan da Zelenskiy NATO'ya çağrıda bulunuyor. Kimyasal kullanılırsa Zelenskiy'nin NATO'nun çağrısını görmezden gelmeniz nasıl kabul edilebilecek?" sorusuna Stoltenberg "Ukrayna'da şahit olduklarımız gerçekten acı verici olaylar. Emsali görülmemiş bir destek veriyoruz Ukrayna'ya senelerdir verdiğimiz desteğe ek olarak yapıyoruz bunu. 2014'ten beri destek veriyoruz Ukrayna'ya. Tabii ki bu direnişlerine borçluyuz ancak aynı zamanda senelerdir bizden aldıkları desteklerin de faydası olduğunu düşünüyoruz. NATO üyeliği şu anda gündemimizde değil ancak Ukrayna'ya desteğimiz yarın dahil olmak üzere en büyük önceliğimiz olacak" dedi.
"Kimyasal konusunda ne yapılabilir? Kremlin destekli grupların bölgedeki hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunda "Rusya nükleer ve siber planlarını durdurmalıdır. NATO tüm müttefiklerini korumaya hazırdır. Nükleer bir savaşın kazananı olmayacağını söylüyoruz" yanıtını verdi.
"Kitle imha silahları konusunda ciddi sonuçları olacağını söylediniz. Liderlere yarın nasıl teklifleriniz olacak?" sorusuna Stoltenberg "Müttefiklerle teçhizat desteğinin konuşulmasını beklerim Kanaatimde tüm detayları anlatsam doğru olmaz. Bunlar yarın konuşulacaktır. Ancak detayları analtırsak bizim için de faydalı olmaz. Destek veriyoruz, desteğimizi artırıyoruz. Nükleer konusunu gözlemliyoruz. Ancak onlar bunu bir şekilde bahane yaratmak için kendileri kullanmak için diyor olabilirler. Rusya'nın eskiden kimyasal ajanları kullanmışlığı var. Suriye'de de zamanında aracı oldular. Endişeliyiz. Bu nedenle de yarın konuşup Ukrayna'ya nasıl destek vereceğimizi ve kendimizi koruyabileceğimizi konuşacağız" dedi.
NATO'ya ve ABD'li yetkililere göre Belarus asker göndermeye hazırmış. Bu Ukrayna'da ve NATO'dan nasıl değişiklikler yaratabilirz. Ukrayna'ya barış koruma görevi olduğu söylendi. 2013'e gittiğimizde Irak'ta bir barış kuvveti oluşturulmuştu. Sizce Ukrayna adına savaşılması için bu nasıl çözüm olur?" sorusuna Stoltenberg "Öncelikle Belarus bu savaşta işbirlikçi oldu. İşgaliciler için alan yarattı, izin verdi. NATO ittifakının mesajı Ukrayna'ya asker gönderilmeyeceği üzerinedir" dedi.
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