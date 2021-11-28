Galatasaray'ın 37'nci başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz'den acı haber geldi. Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirdi.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37'nci Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız´a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

FUTBOL AİLESİNDEN MESAJLAR

Cengiz'in vefatının ardından TFF, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak futbol ailesinden başsağlığı mesajları geldi.

ALBAYRAK: HEP GALATASARAY'I SORDU

Cengiz yönetiminde ikinci başkanlık yapan Abdurrahim Albayrak, "Çok amansız bir hastalık, çok mücadele etti. Ameliyattan çıkınca ilk Galatasaray'i sormuştu. Son 2-3 gün bitkisel hayata girdi. Galatasaray'ı hep sordu, Galatasaray'ın iyi olmasını istedi. Hatta borçları TL'ye geçirmiştik, bana 'İyi ki yapmışız' dedi." ifadelerini kullandı.