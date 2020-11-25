Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

- Her eleştiriye saygım var ama önümüzde bir emsal var. Önde emsal var. 20 Ocak'ta seçime girdik, 25 Ocak'ta devir teslim aldık. 3-4 günümüz vardı. 31 Ocak'ta da ara transfer kapandı. Çok önemli, çok istiyorduk hocanın onayıyla Nagatomo'yu aldık. Badou Ndiaye'yi yolladık. 3 günde yahu.

- Seçimden 31 Ocak'a kadar 45-50 gün var. Barcelona seçime giriyor, 5 gün var transfere. 6 transfer dönemi geçirdik, 6 tane dayak yedik. Şimdi daha geniş bir fırsat verdik.

- Benim moralim bozulmaz. Ben dünyada geçirilen hastalıklar, darbeler arasında tekim. 8 milyar insan içinde aynı anda 4 ayrı organdan ameliyat yok. İyi ki kalbime bir şey olmadı. Kalbim Galatasaray ile devam ediyor. Akıl zaten yok. Galatasaray Başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan olabilir. Evliler daha iyi bilir.

- Benim başkan adayı olup olmama sürecim devam ediyor. Aday olup olmayacağım konusunda 4 Aralık'ta açıklama yapacağım. Yeniden aday olup olmamaya seçime 20 gün kala karar veririm.

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