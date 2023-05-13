Habertürk Ankara

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında operasyonlar devam ediyor.

Sosyal medyada Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturma hakkında, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10/05/2023 tarihinde Twitter isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

4 kişinin yurtdışında olduğu vurgulanan açıklamada, "Şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir" bilgisi verildi.