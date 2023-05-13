Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Muharrem İnce paylaşımına 17 gözaltı kararı

Son dakika haberi Muharrem İnce paylaşımına 17 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen yürütülen soruşturmada, 17 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden yurtdışında bulunan 4'ü için yakalama emri talep edildi

Giriş: 13.05.2023 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Muharrem İnce paylaşımına 17 gözaltı kararı
Habertürk Ankara

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında operasyonlar devam ediyor.

Sosyal medyada Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturma hakkında, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10/05/2023 tarihinde Twitter isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

4 kişinin yurtdışında olduğu vurgulanan açıklamada, "Şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir" bilgisi verildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu
MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
Kafeteryanın kapısında gençlere kurşun yağdırdı!
Kafeteryanın kapısında gençlere kurşun yağdırdı!
Munzur'dan 3'üncü acı haber! Cansız bedeni bulundu
Munzur'dan 3'üncü acı haber! Cansız bedeni bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.