MSB kaynakları; Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağının, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini bildirdi.

Askeri havacılık terminolojisinde radar kilidi atmak; radar veya diğer çeşitli sensörlerle düşman uçağına kilitlenip onu takip etmek anlamında kullanılıyor...

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