MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medyadaki açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.